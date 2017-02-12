 بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!! | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!!

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر المصباح لإنتخاب خليفة بن كيران | بوليتيك

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر المصباح لإنتخاب خليفة بن كيران | بوليتيك

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران

هذا هو حال الموظف المغربي نهاية الشهر | كاريكاتير شوف تيفي

هذا هو حال الموظف المغربي نهاية الشهر

السطو على وكالة البريد بنك بـعين حرودة و هذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور | حوادث و حقوق

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه | دولي

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ماشي شايط | بوليتيك

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ''ماشي شايط''

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!!

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 20:12 بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!! | ثقافة و فنون
بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!!
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة، تم خلالها المقارنة بين الشبه الكبير بين الفنان المغربي عبد الرحيم المنياري، والوجه المرسوم على العملة المكسيكية.

"شوف تيفي"

 

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة، تم خلالها المقارنة بين الشبه الكبير بين الفنان المغربي عبد الرحيم المنياري، والوجه المرسوم على العملة  المكسيكية.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم ودهشتهم الكبيرة للشبه الكبير بين المنياري والوجه المرسوم على العملة المكسيكية، حيث كتب أحد النشطاء ساخرا "عبد الرحيم المنياري رئيس جمهورية المكسيك".

وتفاعل نشطاء آخرون مع الصورة المتداولة، حيث أكد عدد كبير منهم عن اشتياقهم للفنان عبد الرحيم المنياري بعد غيابه عن الشاشة المغربية مباشرة بعد توقف برنامج مداولة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المغربي ى الشاة الصغيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالصور.. بعد صوره المفبركة وظهوره بالماكياج: حاتم عمور تحول إلى حاتمة عمور في سهرة وجدة..وها كيفاش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد صوره المفبركة وظهوره بالماكياج: حاتم عمور تحول إلى حاتمة عمور في سهرة وجدة..وها كيفاش

صاحب برنامج كي كنت وكي وليتي بدوزيم في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل | ثقافة و فنون

صاحب برنامج ''كي كنت وكي وليتي'' ''بدوزيم '' في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل

رسميا والدة سعد المجرد تطلق التمثيل | ثقافة و فنون

رسميا والدة سعد المجرد تطلق التمثيل

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها | ثقافة و فنون

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هدف عالمي لفريق الرجاء البيضاوي في مرمى قصبة تادلة | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

هدف عالمي لفريق الرجاء البيضاوي في مرمى قصبة تادلة

بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير | قنوات أخرى

بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة | خارج البلاطو

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها | خارج البلاطو

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!! | ثقافة و فنون
منذ 18 دقيقة

بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!!

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر المصباح لإنتخاب خليفة بن كيران | بوليتيك

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر المصباح لإنتخاب خليفة بن كيران | بوليتيك

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران

هذا هو حال الموظف المغربي نهاية الشهر | كاريكاتير شوف تيفي

هذا هو حال الموظف المغربي نهاية الشهر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.