بالصورة.. الفنان المغربي المنياري رئيس لدولة المكسيك !!! ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة، تم خلالها المقارنة بين الشبه الكبير بين الفنان المغربي عبد الرحيم المنياري، والوجه المرسوم على العملة المكسيكية.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة، تم خلالها المقارنة بين الشبه الكبير بين الفنان المغربي عبد الرحيم المنياري، والوجه المرسوم على العملة المكسيكية.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم ودهشتهم الكبيرة للشبه الكبير بين المنياري والوجه المرسوم على العملة المكسيكية، حيث كتب أحد النشطاء ساخرا "عبد الرحيم المنياري رئيس جمهورية المكسيك".

وتفاعل نشطاء آخرون مع الصورة المتداولة، حيث أكد عدد كبير منهم عن اشتياقهم للفنان عبد الرحيم المنياري بعد غيابه عن الشاشة المغربية مباشرة بعد توقف برنامج مداولة.