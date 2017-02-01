قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس الوطني للبيجيدي صادق اليوم الأحد 12 فبراير الجاري على مقترح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتعيين محمد يتيم رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب إنعقاده

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن المجلس الوطني للبيجيدي صادق اليوم الأحد 12 فبراير الجاري على مقترح للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتعيين محمد يتيم رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب إنعقاده الصيف المقبل لإنتخاب خليقة لعبد الإله بن كيران.

وحسب مصادر مطلعة، وافق المجلس الوطني كذلك على جميع الأسماء المقترحة من قبل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث صادق المجلس كذلك على الأسماء المقترحة من قبل الأمانة العامة وهم محمد الزويتن، وخالد الرحموني وسليمان العمراني وعبد الحق العربي ونبيل شيخي ومصطفى الخلفي ونزهة الوفي وخالد البوقرعي وعبد الصمد سكال وآمنة ماء العينين وسعيد خيرون ولحسن العمراني وبهاء الدين أكدي وسعد حازم.

وأضافت ذات المصادر، أن تعيين محمد يتيم كرئيس للجنة التحضيرية ليس أمرا عاديا أو إعتباطيا، حيث أن محمد يتيم يعتبر من أهم الداعمين والمناصرين لسياسة عبد الإله بن كيران سواء داخل الحزب أو في مشاورات تشكيل الحكومة.

وحسب ذات المصادر، فالبرلماني محمد يتيم هو عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للحزب، حيث أنه الشخصية التي تحظى بثقة الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران من جهة، وحركة التوحيد والإصلاح من جهة ثانية.





