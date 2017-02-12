 السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة ﻿
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السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 19:31 السطو على وكالة البريد بنك بـعين حرودة و هذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة
تمكن شخصان ملثمان في حدود الساعة الثالثة و النصف من صباح يومه الأحد , من السطو على مركز وكالة ''عين حرودة'' للبريد بنك بعد تكسير أحدى النوافذ.

 

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


تمكن شخصان ملثمان في حدود الساعة الثالثة و النصف من صباح يومه الأحد , من السطو على مركز وكالة "عين حرودة" للبريد بنك بعد تكسير أحدى النوافذ.

وأكدت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن المهاجمين عمدا الى تكسير سياج إحدى النوافذ بواسطة آلة حديدية قبل التسلل الى المركز، اللصان تقاسما الأدوار حيث قام أحدهم بدور الحراسة، فيما شرع اللص الثاني، في تكسير عدد من الدواليب و الرفوف بواسطة الآلة الحديدية قبل السطو على مبالغ مالية لم تحدد قيمتها.

و أضافت المصادر أن المهاجمين اللذان كانا يرتديان قفازات يدوية, عاثوا فسادا داخل الوكالة حيث كسروا عددا من الصناديق البريدية الخاصة بالمركز, بعد أن فشلا في كسر الخزنة الحديدية الرئيسية للوكالة , ليغادرا الوكالة البنكية.

عناصر من الدرك الملكي التابعين لسرية "عين حرودة" وعناصر الفرقة العلمية والتقنية وفور تلقيهم الخبر تنقلوا على الفور الى مسرح الجريمة من أجل فتح تحقيق في النازلة مستعينين بكاميرات المراقبة المثبتة أمام الوكالة.

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البريد بنك عين حرودة شوف تيفي الدرك

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