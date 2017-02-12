عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية للشاب حمزة، الذي فارق الحياة قبل قليل من يومه الأحد، نتيجة إصابته على مستوى الرأس خلال مباراة لكرة القدم جمعته بأبناء حيه بالمؤسسة التعليمية ابن البناء المراكشي.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية للشاب حمزة، الذي فارق الحياة قبل قليل من يومه الأحد، نتيجة إصابته على مستوى الرأس خلال مباراة لكرة القدم جمعته بأبناء حيه بالمؤسسة التعليمية ابن البناء المراكشي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحل،كان المعيل الوحيد لوالدته، عقب وفاته والده قبل أشهر، موضحا بأن خبر وفاته نزل كالصاعقة على أفراد أسرته وجميع أصدقائه.

وأوضح المصدر ذاته بأن أفراد الأسرة، حملوا مسؤولية وفاته وعدم إنقاذ حياته لمصالح الوقاية المدينة التي تأخرت في الوصول إلى مكان الحادث.