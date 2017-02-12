 عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السطو على وكالة البريد بنك بـعين حرودة و هذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور | حوادث و حقوق

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه | دولي

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ماشي شايط | بوليتيك

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ''ماشي شايط''

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون... | مجتمع

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون...

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور | مجتمع

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 18:53 عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور | حوادث و حقوق
عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور
حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية للشاب حمزة، الذي فارق الحياة قبل قليل من يومه الأحد، نتيجة إصابته على مستوى الرأس خلال مباراة لكرة القدم جمعته بأبناء حيه بالمؤسسة التعليمية ابن البناء المراكشي.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية للشاب حمزة، الذي فارق الحياة قبل قليل من يومه الأحد، نتيجة إصابته على مستوى الرأس خلال مباراة لكرة القدم جمعته بأبناء حيه بالمؤسسة التعليمية ابن البناء المراكشي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحل،كان المعيل الوحيد لوالدته، عقب وفاته والده قبل أشهر، موضحا بأن خبر وفاته نزل كالصاعقة على أفراد أسرته وجميع أصدقائه.

وأوضح المصدر ذاته بأن أفراد الأسرة، حملوا مسؤولية وفاته وعدم إنقاذ حياته لمصالح الوقاية المدينة التي تأخرت في الوصول إلى مكان الحادث.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حمزة الرأس المؤسسة التعليمية ابن البناء المراكشي الوالدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

السطو على وكالة البريد بنك بـعين حرودة و هذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هدف عالمي لفريق الرجاء البيضاوي في مرمى قصبة تادلة | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

هدف عالمي لفريق الرجاء البيضاوي في مرمى قصبة تادلة

بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير | قنوات أخرى

بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة | خارج البلاطو

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها | خارج البلاطو

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

السطو على وكالة البريد بنك بـعين حرودة و هذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

السطو على وكالة البريد بنك بـ''عين حرودة'' و هذه هي التفاصيل الكاملة

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور | حوادث و حقوق

عاجل وحصريا..هذا هو الشاب البيضاوي الذي فارق الحياة خلال مباراة لكرة القدم داخل مؤسسة تعليمية+صور

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه | دولي

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.