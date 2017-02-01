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زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 18:46 زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه | دولي
زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه
كشفت قناة ''الحرة'' العراقية قبل قليل من يومه الأحد، إصابة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو بكر البغدادي بجروح بليغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

"شوف تيفي"

 

كشفت قناة "الحرة" العراقية قبل قليل من يومه الأحد، إصابة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو بكر البغدادي بجروح بليغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضحت القناة المذكورة، بأن مراسلها، أكد عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية أن معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في قضاء القائم في التاسع من فبراير الحالي، وقد نقلت المعلومات إلى القوة الجوية العراقية التي نفذت ضربة في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية.

وأضافت الحرة بأن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، قال لها إن الضربة استهدفت ثلاث اجتماعات في مناطق الزلة وعكاشات والعبيدي، حيث كان البغدادي يقيم في قبو تحت الأرض، بينما كان يقيم باقي قادة التنظيم في غرف الاجتماعات، وفقا للخبير الأمني، وهو ما أدى إلى مقتلهم وإصابة البغدادي.

 

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المغرب شوف تيفي قناة الحرة العراق الصقور الاستخبارات ابو بكر البغدادي

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