عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الثانوية التأهيلية ابن البناء المراكشي بمنطقة عين البرجة بالبيضاء، شهدت قبل قليل فاجعة حقيقية ، عقب وفاة شاب كان يلعب كرة القدم رفقة مجموعة من أصدقائه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الثانوية التأهيلية ابن البناء المراكشي بمنطقة عين البرجة بالبيضاء، شهدت قبل قليل فاجعة حقيقية ، عقب وفاة شاب كان يلعب كرة القدم رفقة مجموعة من أصدقائه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المتوفي المسمى "حمزة" والبالغ قيد حياته 23 سنة، سقط على رأسه بسبب دهسه على الكرة، ليفقد الوعي، موضحا بأن أصدقائه وعائلته اتصلوا بالوقاية المدينة لأكثر من 45 دقيقة لكنها تأخرت في القدوم إلى عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن أحد أقرباء الراحل، سارع إلى إحدى الدوائر الأمنية بالحادث، لتسارع إلى ربط الاتصال بالإسعاف الذي حل بالمؤسسة الثانوية لكن "حمزة"كان قد فارق الحياة حينها بسبب تأخر إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وأوضح ذات المصدر بأن المصالح الأمنية تتواجد في هذه اللحظات بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي التي نقل إليها "حمزة" جثة هامدة، موضحا بأن هذه المستشفى يعرف حالة من الفوضى بعد أن حمل أفراد أسرة الراحل مسؤولية وفاته إلى مصالح الوقاية المدنية.