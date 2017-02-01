البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ''ماشي شايط'' ﻿

دعت البرلمانية المثيرة للجدل إمنة ماء العينين، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي يونس مجاهد التوقف عن الإساءة لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، من أجل إذلاله والإنتقاص من شأنه.

شوف تيفي



دعت البرلمانية المثيرة للجدل إمنة ماء العينين، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي يونس مجاهد التوقف عن الإساءة لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، من أجل إذلاله والإنتقاص من شأنه.

وجاءت تصريحات البرلمانية ماء العينين في تدوينة على حائطها بالفايسبوك، تحت عنوان "بن كيران ماشي شايط وفي موقع قوة"، حيث هاجمت من خلالها مجاهد وحزب الإتحاد الإشتراكي، بالقول "تعلمون أن بنكيران جاء الى حزبكم رغم ال 200 مقعدا و أكد لكم أنه سيتعامل مع الاتحاد الاشتراكي بوزنه السياسي(وفاء لتاريخه و ماضيه و أثر رجالاته الكبار) لا بوزنه الانتخابي، مؤكدا على إرادة دخول مشرف لحزبكم لحكومته من بابها الكبير بكرامة و عزة،إلا أنكم اخترتم اختيارا آخر" على حد تعبير ماء العينين.

وأضافت ماء العينين، "تعلمون أن عبد الاله بنكيران طيلة خمس سنوات من ولايته الحكومية بعدما اخترتم آنذاك رفض عرضه لدخول الحكومة معلنين احترامكم لإرادة الناخبين و الموقع الذي خولوه لكم آنذاك و هو موقع المعارضة( للاشارة كنتم حصلتم على 37 مقعد)، لم يسئ يوما لحزبكم و ظل يوصينا باحترامكم حرصا منه على تقوية الأحزاب الوطنية رغم أسلوب المعارضة الذي اختاره جزء من حزبكم متحالفا مع حزب الاصالة و المعاصرة".

وقالت ماء العينين أن " بنكيران ليس في وضع صعب كما تتوهمون و لم تحشروه في الزاوية كما تتصورون،هو في موقع قوة و تمكين مدعما بارادة شعبية واسعة و ناطقة، و بتعيين ملكي محترم للدستور و بحزب قوي موحد و منظم و بمنطق ديمقراطي معبر رغم التعسف في القراءة و التاويل.." مضيفة أن "عبد الاله بنكيران ماشي "شايط" و لن يكون يوما حائطا قصيرا تحاولون القفز عليه خارج اطار المعقول و الاعراف الديمقراطية."

من جهة ثانية، قال عضو من المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي طلب عدم ذكر إسمه، أنه لم يتفاجأ بتدوينة ماء العينين، مؤكدا أن المتتبع للمشهد السياسي سيفهم جيدا التدوينة، حيث أن تصريحات بن كيران يوم أمس هي إعلان غير ضمني لكتائبه الإلكترونية لمهاجمة من يسميهم بالخصوم، بعد فشله في تشكيل أغلبية حكومية.

وأضاف ذات المصدر، أنه كان سيحترم كثيرا البرلمانية ماء العينين لو أنها تحدتث أو لجأت إلى حسابها على الفايسبوك لكتابة التدوينة قبل تصريح بن كيران يوم أمس، أما إعادة "إجترار تصريح بن كيران بكلمات مبتذلة ومثيرة للشفقة لغاية في الحصول على منصب أو الظهور كحراس للمعبد فهو أمر مردود على صاحبه" يضيف ذات المصدر.

هذا، ووجه بن كيران مدفعيته الثقيلة في الجلسة الإفتتاحية للمجلس الوطني يوم أمس السبت للاتحاد الاشتراكي حيث توعد بكشف ما دار بينه وإدريس لشكر إبان المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة في الوقت المناسب على حد تعبيره.





