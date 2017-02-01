مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون... ﻿

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن قرابة شاب من بين أربعة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (مليون و685 ألف شاب) على المستوى الوطني لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.



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أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن قرابة شاب من بين أربعة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (مليون و685 ألف شاب) على المستوى الوطني لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول أهم مؤشرات جودة الشغل خلال سنة 2016، أن هذه النسبة تبلغ 44 في المائة في صفوف الإناث (مليون و319 ألف شخص)، و11,7 في المائة في صفوف الذكور (366 ألف شخص).

ومن بين الساكنة في سن التمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي (15 -17 سنة)، أشارت المندوبية السامية إلى أن 14,2 في المائة (300 ألف شخص) لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.

وأضافت أن هذه النسبة تبلغ 24,6 في المائة لدى الإناث (243 ألف شخص)، و5,1 في المائة لدى الذكور (58 ألف شخص)، كما تبلغ لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 و24 سنة 34,6 في المائة (مليون و385 ألفا)، منها 53,3 في المائة لدى الإناث (مليون و77 ألف شخص)، و15,5 في المائة لدى الذكور (308 آلاف).