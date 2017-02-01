 مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه | دولي

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ماشي شايط | بوليتيك

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ''ماشي شايط''

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون... | مجتمع

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون...

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور | مجتمع

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل

عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون...

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 18:27 مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون... | مجتمع
مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون...
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن قرابة شاب من بين أربعة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (مليون و685 ألف شاب) على المستوى الوطني لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.


شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن قرابة شاب من بين أربعة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (مليون و685 ألف شاب) على المستوى الوطني لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول أهم مؤشرات جودة الشغل خلال سنة 2016، أن هذه النسبة تبلغ 44 في المائة في صفوف الإناث (مليون و319 ألف شخص)، و11,7 في المائة في صفوف الذكور (366 ألف شخص).

ومن بين الساكنة في سن التمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي (15 -17 سنة)، أشارت المندوبية السامية إلى أن 14,2 في المائة (300 ألف شخص) لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين.

وأضافت أن هذه النسبة تبلغ 24,6 في المائة لدى الإناث (243 ألف شخص)، و5,1 في المائة لدى الذكور (58 ألف شخص)، كما تبلغ لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 و24 سنة 34,6 في المائة (مليون و385 ألفا)، منها 53,3 في المائة لدى الإناث (مليون و77 ألف شخص)، و15,5 في المائة لدى الذكور (308 آلاف).

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المندوبية السامية للتخطيط التمدرس التعليم الثانوي التأهيلي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور | مجتمع

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور

صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة | مجتمع

صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة

مثير... أكثر من ستة ملايين ديال المغاربة اللي خدامين ما عندهم حتى شهادة | مجتمع

مثير... أكثر من ستة ملايين ديال المغاربة اللي خدامين ما عندهم حتى شهادة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير | قنوات أخرى
منذ 37 دقيقة

بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة | خارج البلاطو

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها | خارج البلاطو

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها

الفيديو الأول للفاجعة الطرقية التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال | خارج البلاطو

الفيديو الأول للفاجعة الطرقية التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه | دولي
منذ 8 دقائق

زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي مابين الحياة والموت بالعراق.. وها شنو وقع ليه

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..يا ربي السلامة..فاجعة حقيقية تهز البيضاء: لاعب كرة قدم يفارق الحياة داخل مؤسسة ثانوية ..وهذه

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ماشي شايط | بوليتيك

البرلمانية ماء العينين تهاجم يونس مجاهد...كفاكم إذلالا وإنتقاصا لشأن بن كيران لأنه ''ماشي شايط''

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون... | مجتمع

مثير..أكثر من مليون ونصف من شباب المغرب أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون...

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.