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هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 18:22 هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين | مجتمع
هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وأجواء غائمة في هذه المناطق وهذه توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الإثنين، أن تبقى الأجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، والريف والمنطقة الشرقية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الإثنين، أن تبقى الأجواء غائمة مع نزول أمطار متفرقة محليا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، والريف والمنطقة الشرقية.

كما ستنزل قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة فوق كل من سوس والمناطق الوسطى والواجهة المتوسطية والسايس والأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن سقوط بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط. وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق. وستهب الرياح ضعيفة إلى أحيانا معتدلة من الجنوب الغربي فوق السهول الشمالية والوسطى ومن الغرب وأحيانا من الشمال بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و05 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وما بين 05 و10 درجات بالريف وبالهضاب العليا الشرقية وبالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة، وما بين 10 و16 درجة عموما بباقي الجهات. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 و15 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة وبداخل مناطق كل من سوس والشياظمة، و ما بين 15 إلى 20 درجة بشمال المنطقة الشرقية وسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و24 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح هائجا زوالا على طول الساحل الأطلسي.

 

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