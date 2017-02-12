هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة ﻿

تعرضت أسرة بيضاوية تتكون من 4 أفراد، قبل قليل من يومه الأحد، لحادث خطير، عقب سقوط شجرة عليهم خلال تواجدهم بحديقة ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

تعرضت أسرة بيضاوية تتكون من 4 أفراد، قبل قليل من يومه الأحد، لحادث خطير، عقب سقوط شجرة عليهم خلال تواجدهم بحديقة ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية مراكشية فإن أفراد الأسرة، تفاجئوا خلال جلوسهم بالحديقة المذكورة، لتسقط عليهم شجرة نتيجة الرياح القوية التي تعرفها المدينة الحمراء اليوم، ما أسفر عن تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل المصابين ومن بينهم طفلان تم نقلهما إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.