عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور ﻿

"شوف تيفي"
تعرف العديد من المدن المغربية في هذه اللحظات، رياحا قويا عاصفية، خاصة بالجنوب و وسط البلاد، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث خطيرة.
وكانت مديرية الأرصاد الجوية، قد أعلنت أن العديد من المدن المغربية، ستعرف اضطرابات جوية مصحوبة بتساقطات مطرية غزيرة، خاصة خلال يومي السبت والأحد.
وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر بعض الخسائر التي خلفتها هذه الرياح العاصفية والقوية .
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