مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل ﻿

في تطور جديد للفاجعة التي شهدها السوق الأسبوعي ''عين عودة'' ضواحي مدينة تمارة الأسبوع الماضي، عقب انفجار قنينة غاز بمحل لبيع الأسماك، علمت ''شوف تيفي'' بأن طفلة من بين المصابين، لفظت أنفسها الأخيرة صباح



"شوف تيفي"



في تطور جديد للفاجعة التي شهدها السوق الأسبوعي "عين عودة" ضواحي مدينة تمارة الأسبوع الماضي، عقب انفجار قنينة غاز بمحل لبيع الأسماك، علمت "شوف تيفي" بأن طفلة من بين المصابين، لفظت أنفسها الأخيرة صباح اليوم الأحد، متأثرة بحروقها التي استدعت نقلها إلى جانب ضحايا آخرين بمستشفى ابن سينا بالرباط قبل أن يتم نقلها إلى إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء.



وحسب "مصدر "شوف تيفي" فإن الهالكة المسماة "فدوى"، أصيبت خلال الحادث بحروق جد خطيرة، وقد تم نقلها صحبة والدتها وأختها المهددة ببثر رجلها جراء الحريق نحو مستشفى ابن سينا بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته بأن العديد من جمعيات المجتمع المدني، قررت تنظيم تكثل لمواكبة ومساندة ضحايا هذا الحريق.

وتجدر الإشارة أن وفاة الطفلة فدوى يعد ثالث حالة وفاة في هذه الفاجعة، بعد أن تم تسجيل حالتين سابقتين، الأولى لسيدة والثانية لرجل مسن، بالإضافة إلى 51 مصاب تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة.



