 مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور | مجتمع

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل

عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا

مثير..شوفوو شحال ديال الكوكايين لقاو في الملابس الداخلية لسيدة كينية بمطار محمد الخامس بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..شوفوو شحال ديال الكوكايين لقاو في الملابس الداخلية لسيدة كينية بمطار محمد الخامس بالبيضاء

مثير..شوفو شنو لقاو عند فنزويلي بمطار المنارة بمراكش | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شنو لقاو عند فنزويلي بمطار المنارة بمراكش

مثير وبالصور.. بعد صوره المفبركة وظهوره بالماكياج: حاتم عمور تحول إلى حاتمة عمور في سهرة وجدة..وها كيفاش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. بعد صوره المفبركة وظهوره بالماكياج: حاتم عمور تحول إلى حاتمة عمور في سهرة وجدة..وها

انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير

صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة | مجتمع

صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 17:19 مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل
في تطور جديد للفاجعة التي شهدها السوق الأسبوعي ''عين عودة'' ضواحي مدينة تمارة الأسبوع الماضي، عقب انفجار قنينة غاز بمحل لبيع الأسماك، علمت ''شوف تيفي'' بأن طفلة من بين المصابين، لفظت أنفسها الأخيرة صباح


"شوف تيفي"

في تطور جديد للفاجعة التي شهدها السوق الأسبوعي "عين عودة" ضواحي مدينة تمارة الأسبوع الماضي، عقب انفجار قنينة غاز بمحل لبيع الأسماك، علمت "شوف تيفي" بأن طفلة من بين المصابين، لفظت أنفسها الأخيرة صباح اليوم الأحد، متأثرة بحروقها التي استدعت نقلها إلى جانب ضحايا آخرين بمستشفى ابن سينا بالرباط قبل أن يتم نقلها إلى إحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء.

وحسب "مصدر "شوف تيفي" فإن الهالكة المسماة "فدوى"، أصيبت خلال الحادث بحروق جد خطيرة، وقد تم نقلها صحبة والدتها وأختها المهددة ببثر رجلها جراء الحريق نحو مستشفى ابن سينا بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته بأن العديد من جمعيات المجتمع المدني، قررت تنظيم تكثل لمواكبة ومساندة ضحايا هذا الحريق.
وتجدر الإشارة أن وفاة الطفلة فدوى يعد ثالث حالة وفاة في هذه الفاجعة، بعد أن تم تسجيل حالتين سابقتين، الأولى لسيدة والثانية لرجل مسن، بالإضافة إلى 51 مصاب تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى ابن سينا مدينة الدار البيضاء الطفلة الرباط الدار البيضاء حروق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة

مثير..شوفوو شحال ديال الكوكايين لقاو في الملابس الداخلية لسيدة كينية بمطار محمد الخامس بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..شوفوو شحال ديال الكوكايين لقاو في الملابس الداخلية لسيدة كينية بمطار محمد الخامس بالبيضاء

مثير..شوفو شنو لقاو عند فنزويلي بمطار المنارة بمراكش | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شنو لقاو عند فنزويلي بمطار المنارة بمراكش

انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة | خارج البلاطو
منذ 5 ساعات

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها | خارج البلاطو

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها

الفيديو الأول للفاجعة الطرقية التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال | خارج البلاطو

الفيديو الأول للفاجعة الطرقية التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال

بالفيديو الجزائريون بكل صراحة : افتحوا لينا الحدود مع المغرب باش نخدموا على ريوسنا وندخلو الماطيشة والديسير را كاين بزاف دالمشاكيل بهاد الحالة | قنوات أخرى

بالفيديو الجزائريون بكل صراحة : افتحوا لينا الحدود مع المغرب باش نخدموا على ريوسنا وندخلو الماطيشة والديسير را كاين بزاف دالمشاكيل بهاد الحالة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

هذا هو الحادث الخطير الذي هز ساحة جامع الفنا بمراكش+صور وتفاصيل جد خطيرة

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح القوية +صور | مجتمع

عاجل..حضيو راسكم آلمغاربة..ها شنو واقع في العديد من المدن في هذه اللحظات بفعل الأمطار والرياح

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤلم..هذا هو جديد فاجعة انفجار قنينة غاز بالسوق الأسبوعي عين عودة..وهذه هي التفاصيل

عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا | دولي

عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.