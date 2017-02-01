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عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 17:18 عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا | دولي
عاجل..هزة أرضية قوية تهز تركيا
شهدت ولاية جناق قلعة جنوب غرب مدينة إسطنبول التركية يومه الأحد، هزة أرضية قوتها 5.3 درجات على مقياس ريشتر ، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الدايلي صباح'' التركي قبل قليل.


"شوف تيفي"

شهدت ولاية جناق قلعة جنوب غرب مدينة إسطنبول التركية يومه الأحد، هزة أرضية قوتها 5.3 درجات على مقياس ريشتر ، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الدايلي صباح" التركي قبل قليل.

وأوضح الموقع ذاته بأن دائرة الزلازل في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أفادت بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 16.48 بتوقيت العاصمة أنقرة ومركزها قضاء أيواجيك في ولاية جناق قلعة.

وأضاف ذات الموقع بأن الدائرة، ذكرت أن مركز الهزة على عمق 20.81 كيلومتر تحت سطح الأرض.

 

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