مثير..شوفوو شحال ديال الكوكايين لقاو في الملابس الداخلية لسيدة كينية بمطار محمد الخامس بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، من جنسية كينية، وبحوزتها 1,6 كلغ من مخدر الكوكايين. وأوضح بلاغ للمديرية العامة

"شوف تيفي"+و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس السبت، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، من جنسية كينية، وبحوزتها 1,6 كلغ من مخدر الكوكايين. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أنه تم ضبط المشتبه فيها خلال إجراءات المراقبة الأمنية أثناء عبورها مطار محمد الخامس الدولي، قادمة من "ساو باولو" بالبرازيل في اتجاه مطار "فريتاون" بسيراليون، حيث تم العثور بحوزتها على كيلوغرام و620 غراما من مخدر الكوكايين على شكل كبسولات مخبأة بملابسها الداخلية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتأتي عملية التوقيف هاته، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.