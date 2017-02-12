مثير وبالصور.. بعد صوره المفبركة وظهوره بالماكياج: حاتم عمور تحول إلى حاتمة عمور في سهرة وجدة..وها كيفاش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل بأنها لقائمة الفنانين الذين شاركوا في السهرة الفنية التي أقيمت ليلة أمس السبت، بمدينة وجدة بمناسبة عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل بأنها لقائمة الفنانين الذين شاركوا في السهرة الفنية التي أقيمت ليلة أمس السبت، بمدينة وجدة بمناسبة عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي.

وركز ناشرو هذه الصورة على الخطأ المطبعي في قائمة الفنانين وبالتحديد في اسم الفنان حاتم عمور الذي كتب اسمه "حاتمة عمور"، وهو ما اعتبره بعض النشطاء خطأ فادحا جاء مباشرة بعد تداول صور مفبركة للفنان والتي ظهر بها وهو يضع مساحيق التجميل خلال إحيائه لسهرة فنية بمناسبة رأس السنة على القناة الثانية "دوزيم".

تجدر الإشارة إلى أن عاصمة الشرق مدينة وجدة، احتضنت ليلة أمس السبت عرسا فنيا بمشاركة أبرز الفنانين المغاربة ومن بينهم حاتم عمور الذي تألق بشكل متميز في هذه السهرة رفقة لمياء الزايدي ونجاة الرجوي وسعيدة شراف.