 انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير ﻿
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انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير

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انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 16:26 انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير | حوادث و حقوق
انفراد.. عصابة إجرامية خطيرة تسرق 135 ميلون بطريقة هوليودية من داخل محل لبيع الذهب بمدينة أكادير
علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الخيام بمدينة أكادير، شهد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، عملية سرقة استهدفت محلا لبيع الذهب، قام بتنفيذها أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص.

 

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حي الخيام بمدينة أكادير، شهد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، عملية سرقة استهدفت محلا لبيع الذهب، قام بتنفيذها أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة، قاموا بتنفيذ هذه العملية بطريقة احترافية وهوليودية، حيث قاموا بتكسير الأقفال، ودخلوا إلى المحل قبل أن يعمدوا إلى سرقة كمية مهمة من الذهب تبلغ قيمتها 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 35 ميلون سنتيم من الأوراق النقدية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية بعاصمة سوس، فتحت تحقيقا في الموضوع وقد استطاعت تحديد هوية واحد من أفراد هذه العصابة، موضحا بأن البحث ما يزال جاريا لاعتقال جميع أفراد هذه العصابة.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة أكادير السرقة الأقفال العملية حي الخيام محل لبيع الذهب

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