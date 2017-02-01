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صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 16:11 صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة | مجتمع
صادم.. شوفو شنو لقاو بالقرب من مسجد بمدينة الداخلة+تفاصيل جد مؤلمة
تم قبل قليل من يومه الأحد، العثور على جثة رضيع، موضوعة بالقرب من مسجد الرحمة بمدينة الداخلة.

"شوف تيفي"

 

تم قبل قليل من يومه الأحد، العثور على جثة رضيع، موضوعة بالقرب من مسجد الرحمة بمدينة الداخلة.

وحسب مصادر محلية من الداخلة فإن مواطنين عثروا على جثة الرضيع، ليتم إبلاغ المصالح الأمينة، التي حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الرضيع ووضع جثته بالقرب من المسجد.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل جثة الرضيع إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة للتعرف على أسباب الوفاة .

 

 

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