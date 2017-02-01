عاجل.. خبر صادم للأمة الإسلامية وللشعب الفلسطيني : إسرائيل تمنع بشكل رسمي رفع الآذان في المساجد ﻿

كشف موقع ''اليوم السابع'' المصري، قبل قليل من يومه الأحد، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، أقرت اليوم الصيغة المعدلة لمشروع قانون ''منع الآذان''، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت

"شوف تيفي"

كشف موقع "اليوم السابع" المصري، قبل قليل من يومه الأحد، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، أقرت اليوم الصيغة المعدلة لمشروع قانون "منع الآذان"، الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد بفلسطين وخاصة تلك الموجودة بالقدس، وهو ما يعتبر خطوة قد تشعل الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح "اليوم السابع" بأن الإذاعة العامة الإسرائيلية، قالت إنه من المتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، حيث تشمل التعديلات الأخيرة في القانون، منع الآذان في ساعات الليل فقط، ما يعنى عدم رفع آذان العشاء والفجر.

وأضاف الموقع بأن النص الجديد المعدل لمشروع قانون المؤذنين المعروف إعلاميا بقانون "منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت" الذي آثار جدلا واسعا، يفرض عقوبة أكثر تشددًا من النص السابق، حيث يفرض غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 5000 آلاف شيكل على المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت خلال الساعات الممنوعة وبالتحديد ما بين الساعة 11 مساء إلى 7 صباحًا، ما يعنى عدم رفع آذان العشاء والفجر خلال تلك الفترة،ويمكن للغرامة أن تصل إلى 10 آلاف شيكل.