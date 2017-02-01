مثير... أكثر من ستة ملايين ديال المغاربة اللي خدامين ما عندهم حتى شهادة ﻿

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من بين 10 ملايين و642 ألف عامل نشيط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، هناك 6 ملايين و426 ألف بدون شهادة (60,4 في المئة)، و2 مليون و900 ألف لديهم شهادة ذات مستوى متوسط (27,2

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أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من بين 10 ملايين و642 ألف عامل نشيط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، هناك 6 ملايين و426 ألف بدون شهادة (60,4 في المئة)، و2 مليون و900 ألف لديهم شهادة ذات مستوى متوسط (27,2 في المائة) ومليون و316 ألف لديهم شهادة ذات مستوى عالي (12,4 في المائة).

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول أهم مؤشرات جودة الشغل خلال سنة 2016، أنه من بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة هناك 3 مليون و337 ألف يشتغلون بقطاع الفلاحة، الغابة والصيد (أي، 82,5 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع)، و676 ألف بقطاع البناء والأشغال العمومية (64,9 في المائة)، و603 ألف بقطاع الصناعة (50,3 في المائة) ومليون و802 ألف بقطاع الخدمات (41,5 في المائة).

وعلى المستوى الوطني، هناك 98,2 في المائة من المستأجرين صرحوا أنهم استفادوا من تكوين تحمل المشغل تكلفته خلال 12 شهرا الأخيرة (97,7 في المائة بالوسط الحضري).

وأشارت المذكرة إلى أن شهادات المستوى المتوسط، تتضمن شهادات التعليم الابتدائي، الثانوي الإعدادي، وشهادات التأهيل أو التخصص المهني، في حين تتضمن شهادات المستوى العالي، شهادات التعليم الثانوي التأهيلي والتقنيين أو التقنيين الممتازين، وشهادات التعليم العالي (الجامعات المدارس والمعاهد العليا).