عاجل...اندلاع حريق مهول داخل منزل في ظروف غامضة وتفحم جثة سيدة مسنة بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الداخلة بمدينة أكادير، اهتز اليوم الأحد، على وقع حادث مؤلم، عقب اندلاع حريق مهول ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة التي كانت بداخله.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حي الداخلة بمدينة أكادير، اهتز اليوم الأحد، على وقع حادث مؤلم، عقب اندلاع حريق مهول ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة التي كانت بداخله.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المسنة، تم العثور عليها من طرف المصالح الأمنية جثة متفحمة، وقد تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة السيدة المسنة، موضحا بأن التحقيقات الأولية لم تكشف إن كان الحادث عرضيا أو فعلا إجراميا.