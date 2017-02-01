عاجل.. هذا هو مصير الشاذين اللذَين ظهرا في مقطع فيديو وهما في علاقة جنسية فضائحية بطنجة..تفاصيل جديدة ومثيرة تظهر لأول مرة بخصوص هذه الفضيحة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 فبراير الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما طالب جامعي والآخر وسيط عقاري، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 فبراير الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما طالب جامعي والآخر وسيط عقاري، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بنشر مشاهد وصور إباحية مخلة بالحياء العام والشذوذ الجنسي.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد كان شريط فيديو مدته دقيقة و38 ثانية، قد تم تداوله على نطاق واسع بواسطة تطبيق التراسل الفوري على الهاتف المحمول " whatsapp"، يظهر فيه المشتبه فيهما وهما في وضعيات إباحية مخلة بالحياء العام، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة، أوضحت أن شريط الفيديو المذكور، تم تصويره منذ ثلاثة أشهر بمنزل المشتبه فيه الثاني، وأنه هو من قام بتوثيق تلك المقاطع والمشاهد الإباحية.

وأكد ذات المصدر بأنه المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.