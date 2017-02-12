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عاجل وبالصور..يا ربي السلامة: شخص في حالة غير طبيعية يتسبب في حادثة سير جد مروعة بدكالة..وهرب

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 15:12 عاجل وبالصور..يا ربي السلامة: شخص في حالة غير طبيعية يتسبب في حادثة سير جد مروعة بدكالة..وهرب | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..يا ربي السلامة: شخص في حالة غير طبيعية يتسبب في حادثة سير جد مروعة بدكالة..وهرب
علمت ''شوف تيفي'' بأن الطريق الرابطة بين أحد ولا فرج وزواية سيدي إسماعيل بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، شهدت قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، بطلها سائق سيارة يقال أنه كان في حالة غير طبيعية

 

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الطريق الرابطة بين أحد ولا فرج وزواية سيدي إسماعيل بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، شهدت قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير جد خطيرة، بطلها سائق سيارة يقال أنه كان في حالة غير طبيعية اصطدم بسيارة أخرى.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة من نوع "بولو"،اصطدم بسيارة أخرى  مباشرة بعد خروجها من  السوق الأسبوع "أحد ولاد فرج"، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، كانوا على متنها بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصابين ما زالوا في عين المكان نتيجة تأخر وصول سيارة الإسعاف، بينما فر صاحب السيارة المتسببة في الحادث بسرعة  جنونية...

 

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المغرب شوف تيفي الطريق أحد ولا فرج حادثة سير سيارة بولو جروح

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