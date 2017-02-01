عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حصيلة حادثة السير التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال النسوي لكرة السلة الممارس في بطولة القسم الأول، ارتفعت إلى 8 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة خنيفرة من بينهم لاعبتين في حالة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن حصيلة حادثة السير التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال النسوي لكرة السلة الممارس في بطولة القسم الأول، ارتفعت إلى 8 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة خنيفرة من بينهم لاعبتين في حالة خطيرة تم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بني ملال.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفريق النسوي كان في طريقه إلى إيموزار، من أجل خوض إحدى المباريات، إلا أن الحافلة الصغيرة "السطافيط" التي كانت تقله، اصطدمت بحافلة لنقل الركاب على مستوى الطريق رقم 8 بمريرت ضواحي مدينة خنيفرة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأشغال التي تعرفها الطريق كانت سببا في وقوع هذه الفاجعة التي كادت أن تودي بحياة لاعبات فريق رجاء بني ملال النسوي لكرة السلة.