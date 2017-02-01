سفير المغرب محمد لطفي عواد بكندا في ذمة الله ﻿

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إنتقل إلى عفو الله، يوم أمس السبت، سفير المملكة المغربية بكندا محمد لطفي عواد، عن عمر يناهز 66 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب مصادر من أسرة الراحل.
وأفادت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنياء، أن الراحل سيوارى جثمانه الثرى، اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، بمدينة سلا، مسقط رأسه.
وكان الراحل قد شغل، قبل تعيينه سفيرا للمملكة بكندا، منصب سفير المغرب باليونان، ومدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ثم سفيرا للمغرب بتركيا.
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