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وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 14:49 وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض | مجتمع
وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض
علمت ''شوف تيفي'' أن الكاتب والصحافي والأستاذ الجامعي عبد اللطيف حسني، توفي صبيحة اليوم الأحد 12 فبراير بمركز الأنكولوجيا الأزهر بالرباط.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الكاتب والصحافي والأستاذ الجامعي عبد اللطيف حسني، توفي صبيحة اليوم الأحد 12 فبراير بمركز الأنكولوجيا الأزهر بالرباط.

ويعتبر المرحوم عبد اللطيف حسني من أهم كتاب الرأي الذين عرفتهم الساحة الإعلامية بالمغرب، حيث إلتزم في كتاباته بالإنحياز إلى القضايا التي تهم الطبقات الفقيرة في المجتمع كيساري تتلمذ علي يده مجموعة من الطلبة داخل الجامعة.

وعانى الراحل طويلا مع المرض، قبل أن يصاب بجلطة دماغية مؤخرا، عجلت بوفاته حسب مقربين منه، صبيحة اليوم الأحد 12 فبراير بمركز الأنكولوجيا بالرباط.

وعرف عن المرحوم تخصيص قلمه وكتاباته لمساندة المطالب المشروعة لفئات عريضة من المجتمع بالموازاة وحضوره شخصيا كذلك في الميدان رغم مرضه وتقدم سنه في بعض الوقفات الإحتجاجية، حيث راكم المرحوم تجربة إعلامية فريدة، من خلال إشتغاله بيومية " العلم" قبل تأسيس المجلة الأكاديمية "وجهة نظر" التي وصفها في حوار أجري سنة 2009 “ بكونها " تعبير عن طموح وعن مشروع تآلف حوله باحثون جامعيون شباب".


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الوفاة الكاتب المرحوم القضايا الإنحياز الإحتجاج شوف تيفي

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