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عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 14:35 عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق | مجتمع
عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق
كشفت مصادر محلية ل ''شوف تيفي'' أن الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي للطريق السيار بين تطوان والفنيدق تقول أن الأمطار تسببت في انهيار جزء منها لا أساس له من الصحة بل إن تلك الصور

شوف تيفي

 

كشفت مصادر محلية ل "شوف تيفي" أن الصور التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي للطريق السيار بين تطوان والفنيدق تقول أن الأمطار تسببت في انهيار جزء منها لا أساس له من الصحة بل إن تلك الصور المروجة تعود إلى حوالي عشر سنوات تقريبا.

وقالت ذات المصادر، أن انتشار صورة مقطع من الطريق وهي منهارة  بشكل كبير بسبب الأمطار، دفعت بالسلطات المحلية ورجال الدرك الملكي إلى القيام بزيارة للطريق السيار للوقوف على جلية الأمور، حيث ثبت أن الصور قديمة وأن ما تم  ترويجه غير صحيح.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمطار التي عرفتها بعض المدن المغربية، مؤخرا أعاد ترويج الصور التي تفاعل معها الفايسبوكيون ظنا منهم بأن الطريق السيار بين تطوان والفنيدق هي الأخرى قد تضررت.

وأفاذت دات المصادر، أنه مباشرة بعد ترويج الصور التي أظهرت دمار مقطع بالطريق السيار، تحرك المسؤولون المحليون، حيث أكدوا بأن الأمر غير صحيح بشكل مطلق، وعلى عكس ما تم الترويج له، وبناء عليه نعتذر لقراءنا على المعلومة الخاطئة التي توصلنا بها .

 

 

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