عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ ''شوف تيفي'' تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم معلمتها بتعنيفها بمكناس ﻿

في جديد قضية وفاة التلميذة ''هبة'' البالغة قيد حياتها 10 سنوات، كشف والد هذه الأخيرة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الأحد، إن ابنته غادرت الحياة قبل أسابيع، موجها في الوقت ذاته أصابع الاتهام لمعلمتها

'شوف تيفي''



في جديد قضية وفاة التلميذة ''هبة'' البالغة قيد حياتها 10 سنوات، كشف والد هذه الأخيرة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الأحد، إن ابنته غادرت الحياة قبل أسابيع، موجها في الوقت ذاته أصابع الاتهام لمعلمتها التي تدرسها بالقسم الخامس ابتدائي بإحدى المؤسسات العمومية بعد تعنيفها حسب قوله .

وأوضح محمد بحرقة بأن ابنته تغيبت عن حصتها بسبب موعدها مع طبيب العيون، وخلال عودتها في اليوم الموالي لم تكن على علم بضرورة إنجاز أحد التمارين لتقوم معلمتها بتوجيه العديد من الصفعات لها قبل أن تقوم بتوجيه ضربات بواسطة ''تيُو'' على مستوى الرأس.

وأضاف محمد بأن ابنته، عادت للمنزل في حالة صعبة، وأصيبت بالعمى بعد يومين عقب إصابتها بتورم،ما جعله يسارع إلى أخذها إلى طبيب العيون ومنه إلى طبيب آخر نتيجة شعورها بألم حاد على مستوى الرأس.

وأشار والد هبة إلى أن هذه الأخيرة، لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها، مباشرة بعد أن قامت والدتها في وقت متأخر من الليل بتمكينها من بعض الماء.

وأكد نفس المتحدث بأنه تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، اتهم من خلالها المعلمة بالتسبب في وفاة ابنته، موضحا في الوقت ذاته بأنه سيطالب المسؤولين بقطاع التعليم بفتح تحقيق في النازلة .