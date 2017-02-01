 عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ ''شوف تيفي'' تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم معلمتها بتعنيفها بمكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال

سفير المغرب محمد لطفي عواد بكندا في ذمة الله | بوليتيك

سفير المغرب محمد لطفي عواد بكندا في ذمة الله

وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض | مجتمع

وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض

عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق | مجتمع

عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق

عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ شوف تيفي تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم معلمتها بتعنيفها بمكناس | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ ''شوف تيفي'' تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم

عاجل وخطير..إخلاء مطار هامبورغ بألمانيا.. وها شنو واقع | دولي

عاجل وخطير..إخلاء مطار هامبورغ بألمانيا.. وها شنو واقع

صاحب برنامج كي كنت وكي وليتي بدوزيم في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل | ثقافة و فنون

صاحب برنامج ''كي كنت وكي وليتي'' ''بدوزيم '' في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل

خطير..هذا مصير لصين مسلحين على دراجة نارية من نوع إس آش بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..هذا مصير لصين مسلحين على دراجة نارية من نوع ''إس آش'' بالبيضاء

الأميرة للا سلمى تحضر حفل خطوبة بمدينة فاس..وها شكون تزوج | مجتمع

الأميرة للا سلمى تحضر حفل خطوبة بمدينة فاس..وها شكون تزوج

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ ''شوف تيفي'' تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم معلمتها بتعنيفها بمكناس

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 14:00 عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ شوف تيفي تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم معلمتها بتعنيفها بمكناس | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. والد التلميذة هبة يكشف لـ ''شوف تيفي'' تفاصيل مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة ابنته ويتهم معلمتها بتعنيفها بمكناس
في جديد قضية وفاة التلميذة ''هبة'' البالغة قيد حياتها 10 سنوات، كشف والد هذه الأخيرة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الأحد، إن ابنته غادرت الحياة قبل أسابيع، موجها في الوقت ذاته أصابع الاتهام لمعلمتها

'شوف تيفي''

في جديد قضية وفاة التلميذة ''هبة'' البالغة قيد حياتها 10 سنوات، كشف والد هذه الأخيرة في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الأحد، إن ابنته غادرت الحياة قبل أسابيع، موجها في الوقت ذاته أصابع الاتهام لمعلمتها التي تدرسها بالقسم الخامس ابتدائي بإحدى المؤسسات العمومية بعد تعنيفها حسب قوله .

وأوضح محمد بحرقة بأن ابنته تغيبت عن حصتها بسبب موعدها مع طبيب العيون، وخلال عودتها في اليوم الموالي لم تكن على علم بضرورة إنجاز أحد التمارين لتقوم معلمتها بتوجيه العديد من الصفعات لها قبل أن تقوم بتوجيه ضربات بواسطة ''تيُو'' على مستوى الرأس.
وأضاف محمد بأن ابنته، عادت للمنزل في حالة صعبة، وأصيبت بالعمى بعد يومين عقب إصابتها بتورم،ما جعله يسارع إلى أخذها إلى طبيب العيون ومنه إلى طبيب آخر نتيجة شعورها بألم حاد على مستوى الرأس.

وأشار والد هبة إلى أن هذه الأخيرة، لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة مضاعفات الإصابات التي تعرضت لها، مباشرة بعد أن قامت والدتها في وقت متأخر من الليل بتمكينها من بعض الماء.

وأكد نفس المتحدث بأنه تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، اتهم من خلالها المعلمة بالتسبب في وفاة ابنته، موضحا في الوقت ذاته بأنه سيطالب المسؤولين بقطاع التعليم بفتح تحقيق في النازلة .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التلميذة شوف تيفي المصالح الأمنية المؤسسات العمومية المعلمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال

خطير..هذا مصير لصين مسلحين على دراجة نارية من نوع إس آش بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..هذا مصير لصين مسلحين على دراجة نارية من نوع ''إس آش'' بالبيضاء

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الرياضة الوطنية: انقلاب حافلة فريق ضواحي خنيفرة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الرياضة الوطنية: انقلاب حافلة فريق ضواحي خنيفرة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش | حوادث و حقوق

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

حاتم عمور يقدم لمشاهدي شوف تيفي هدية رائعة

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها | خارج البلاطو

الفنانة المغربية لمياء الزايدي مازال مالقاتش الحب ديالها

الفيديو الأول للفاجعة الطرقية التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال | خارج البلاطو

الفيديو الأول للفاجعة الطرقية التي تعرض لها فريق رجاء بني ملال

بالفيديو الجزائريون بكل صراحة : افتحوا لينا الحدود مع المغرب باش نخدموا على ريوسنا وندخلو الماطيشة والديسير را كاين بزاف دالمشاكيل بهاد الحالة | قنوات أخرى

بالفيديو الجزائريون بكل صراحة : افتحوا لينا الحدود مع المغرب باش نخدموا على ريوسنا وندخلو الماطيشة والديسير را كاين بزاف دالمشاكيل بهاد الحالة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل وبالفيديو.. حصيلة جديدة للحادثة المروعة التي تعرض لها فريق بني ملال

سفير المغرب محمد لطفي عواد بكندا في ذمة الله | بوليتيك

سفير المغرب محمد لطفي عواد بكندا في ذمة الله

وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض | مجتمع

وفاة الكاتب والإعلامي عبد اللطيف حسني بعد صراع طويل مع المرض

عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق | مجتمع

عاجل وبالفيديو .. هذه حقيقة صور انهيار جزء من الطريق السيار بين تطوان والفنيدق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.