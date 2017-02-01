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عاجل وخطير..إخلاء مطار هامبورغ بألمانيا.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 14:07 عاجل وخطير..إخلاء مطار هامبورغ بألمانيا.. وها شنو واقع | دولي
عاجل وخطير..إخلاء مطار هامبورغ بألمانيا.. وها شنو واقع
كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية'' قبل قليل من يومه الأحد ،عن إخلاء السلطات الألمانية لمطار هامبورغ بألمانيا.

"شوف تيفي"

 

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية" قبل قليل من يومه الأحد ،عن إخلاء السلطات الألمانية لمطار هامبورغ بألمانيا.

وأوضحت الوكالة الروسية بأن هذا الإخلاء،جاء نتيجة وقوع تسرب لمواد كيميائية سامة.

وعلاقة بالموضوع، أكدت وكالة رويترز البريطانية بأن متحدثة باسم الشرطة، أعلنت إغلاق مطار هامبورغ بألمانيا بعد العثور على مادة غير معروفة أثناء تفتيش أمني، بعد أن تعرض عاملون لتهيج في الأعين .

 

 

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المغرب شوف تيفي الوكالة الروسية مطار هامبورغ موادكيميائية

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