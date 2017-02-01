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صاحب برنامج ''كي كنت وكي وليتي'' ''بدوزيم '' في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 13:54 صاحب برنامج كي كنت وكي وليتي بدوزيم في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل | ثقافة و فنون
صاحب برنامج ''كي كنت وكي وليتي'' ''بدوزيم '' في قلب ورطة مثيرة ...إليكم التفاصيل
عبر الثنائي الكوميدي ''يونس'' و ''عبد الفتاح'' أبناء مدينة أسفي، عن استيائهما الكبير للتهميش الذي لحقهما بعدما تم حذف وصلتهما الفكاهية التي قدماها في برنامج ''كي كنتي كي وليتي'', الذي تبثه القناة

 

شوف تيفي:

 

عبر الثنائي الكوميدي ''يونس'' و ''عبد الفتاح'' أبناء مدينة أسفي، عن استيائهما الكبير للتهميش الذي لحقهما بعدما تم حذف وصلتهما الفكاهية التي قدماها في برنامج ''كي كنتي كي وليتي'', الذي تبثه القناة الثانية مساء كل سبت.

وأكد يونس في اتصال هاتفي مع قناة ''شوف تيفي''، أن الثنائي تلقى اتصالا هاتفيا من إدارة البرنامج تطلب منهما الحضور للبرنامج من أجل تقديم وصلة فكاهية في حلقة ''كي كنتي و كي وليتي'' لليلة أمس السبت، التي ينشطها ''هشام مسرار'' والتي شارك فيها كل من النجم ''عبد الرحيم الصويري'' و ''إيهاب أمير'' بالإضافة الى ''زكرياء الغافولي'' و ''نرجس الحلاق'' و الفنان ''كون داون'' و ''كومي'' , قبل أن يتفاجأ الثنائي وفي سابقة هي الأولى في البرنامج بحذف الوصلة الفكاهية ككل والتي كان موضوعها مشكل التعليم بالمغرب.

وتساءل ''يونس''، وصديقه عن سبب حذف فقرتهم وعدم إخبارهما بهذا الحذف الغير المبرر الى حدود الساعة مطالبين مسؤولي القناة الثانية بكشف الأسباب وراء هذا الحذف.

وكان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' بمدينة أسفي قد عبروا عن استنكارهم الشديد للتهميش الذي طال أبناء مدينة ''الفخار'' على القناة الثانية , من خلال اطلاق حملة تضامنية مع الثنائي المتضرر.

 

 

 

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الثنائي الكوميدي شوف تيفي فايس بوك أسفي

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