خطير..هذا مصير لصين مسلحين على دراجة نارية من نوع ''إس آش'' بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي، بداية هذا الأسبوع، من توقيف شخصين يشتبه تورطهما في ارتكاب جريمة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي، بداية هذا الأسبوع، من توقيف شخصين يشتبه تورطهما في ارتكاب جريمة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب ماتوصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المصالح الأمنية بالمنطقة المذكورة، وفور توصلها بشكاية الضحية التي أفاد من خلالها تعرضه للسرقة من طرف ثلاثة أشخاص طالت دراجته النارية نوع HONDA SH، كثفت تحرياتها من خلال عمليات أمنية بمحيط مكان الواقعة، قبل أن يتم الاهتداء إلى اثنين من المشتبه فيهما وبحوزتهما الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب السرقة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف شريكهما بعد أن تم تحديد هويتهما.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة.