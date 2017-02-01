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الأميرة للا سلمى تحضر حفل خطوبة بمدينة فاس..وها شكون تزوج

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 13:00 الأميرة للا سلمى تحضر حفل خطوبة بمدينة فاس..وها شكون تزوج | مجتمع
الأميرة للا سلمى تحضر حفل خطوبة بمدينة فاس..وها شكون تزوج
حضرت الأميرة للا سلمى أمس السبت، حفل خطوبة ابن خالها بنسودة، الذي كان والده المتوفى قبل سنة تكن له الأميرة المحبوبة مكانة خاصة ، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''كود''.


"شوف تيفي"


حضرت الأميرة للا سلمى أمس السبت، حفل خطوبة ابن خالها بنسودة، الذي كان والده المتوفى قبل سنة تكن له الأميرة المحبوبة مكانة خاصة ، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "كود".

وأضاف الموقع ذاته بأن الأمير للا سلمى، حضرت الحفل بقاعة الحفلات القرويين الموجودة بطريق إيمواز، مرفوقة بالأميرة للا خديجة، وقد شهدت القاعة التي احتضنت الحفل والطرق المؤدية لها تعزيزات أمنية مكثفة أشرف عليها رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية محمد بولحباش.

وأوضح ذات الموقع بأن خال الأميرة للا سلمى، كان يشتغل قيد حياته مديرا جهويا للفلاحة بجهة فاس، في حين كانت الأميرة تعتبره كوالد لها، وقد عاشت معه لعدة سنوات.

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