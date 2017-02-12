 مؤلم وبالصور والفيديو.. طفلة تدعى هبة يقال ضرباتها المعلمة وبعد أسابيع وهي تموت في مكناس..هذه هي التفاصيل الصادمة التي تهز النفوس ﻿
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مؤلم وبالصور والفيديو.. طفلة تدعى هبة يقال ضرباتها المعلمة وبعد أسابيع وهي تموت في مكناس..هذه هي التفاصيل الصادمة التي تهز النفوس

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 12:26 مؤلم وبالصور والفيديو.. طفلة تدعى هبة يقال ضرباتها المعلمة وبعد أسابيع وهي تموت في مكناس..هذه هي التفاصيل الصادمة التي تهز النفوس | مجتمع
مؤلم وبالصور والفيديو.. طفلة تدعى هبة يقال ضرباتها المعلمة وبعد أسابيع وهي تموت في مكناس..هذه هي التفاصيل الصادمة التي تهز النفوس
نشرت صفحة فايسبوكية تحمل مجموعة من الصور لطفلة صغيرة بها إصابة على مستوى العين مع تدوينة تشير إلى أن هذه الأخيرة تعرضت للصفع على يد معلمتها بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة مكناس، ما تسبب لها في

"شوف تيفي"

 

 نشرت صفحة فايسبوكية تحمل مجموعة من الصور لطفلة صغيرة تحمل آثار إصابة على مستوى العين مع تدوينة تشير إلى أن هذه الأخيرة  تعرضت للصفع على يد معلمتها حسب قولهم بإحدى  المؤسسات التعليمية بمدينة مكناس، ما تسبب لها في ضرر بالعينين، إلا أن الصادم في الأمر، هو أن الطفلة وحسب تعليقات الفايسبوكيين فارقت الحياة بعد أسابيع ذلك.

ويُظهر مقطع الفيديو المؤلم الذي يهز النفوس ويدمي القلوب  الطفلة هبة بعد ثواني من مفارقتها للحياة وسط نويح وبكاء لأفراد أسرتها الذين لم يصدقوا أن تفارق الحياة وهي في عمر الزهور.

وتفاعل النشطاء بكثافة بالصفحة الفايسبوكية التي تعود على ما يبدو لوالدة الطفلة المتوفاة، حيث حمل بعضهم مسؤولية وفاتها للمعلمة التي قامت بتعنيفها حسبهم، في حين طالب آخرون المصالح الأمنية وأيضا المسؤولين بقطاع التعليم بفتح تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المتورطين في وفاة هبة.

ويجهل لحد الساعة هل الطفلة هبة توفيت نتيجة مضاعفات التعنيف أم لأسباب أخرى ويبقى التشريح الطبي الفيصل في هذه القضية 

 

 

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المغرب شوف تيفي صفحة فايسبوكية هبة الفايسبوكيين الحياة المعلمة

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