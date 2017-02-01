 حكومة بنكيران تؤخر زيارة رئيس الوزراء الروسي للمغرب ﻿
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حكومة بنكيران تؤخر زيارة رئيس الوزراء الروسي للمغرب

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 12:20 حكومة بنكيران تؤخر زيارة رئيس الوزراء الروسي للمغرب | بوليتيك
حكومة بنكيران تؤخر زيارة رئيس الوزراء الروسي للمغرب
ذكر سفير المغرب في موسكو ''عبد القادر لشهب'', أن رئيس الوزراء الروسي ''دميتري ميدفيديف'', يستعد للقيام بزيارة رسمية للمغرب، خلال السنة الجارية من أجل مناقشة عدد من الملفات و القضايا المشتركة بين البلدين

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 

ذكر سفير المغرب في موسكو "عبد القادر لشهب", أن رئيس الوزراء الروسي "دميتري ميدفيديف", يستعد للقيام بزيارة رسمية للمغرب، خلال السنة الجارية من أجل مناقشة عدد من الملفات و القضايا المشتركة بين البلدين ، و أضاف الدبلوماسي المغربي في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "سبونتيك", أن المسؤول الروسي لم يحدد بعد تاريخا لهذه الزيارة.

السفير المغربي بروسيا أكد في ذات التصريح , أن موعد الزيارة سيتحدد بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، مضيفا "من المتوقع أن يزور "ديميتري ميدفيديف" المغرب خلال هذا العام, ولم يتم تحديد موعد الزيارة بسبب تأخر تشكيل الحكومة".

حري بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد التقى بالرئيس الروسي "فلادمير بوتين"، خلال زيارة رسمية إلى روسيا قام بها في مارس من السنة الماضية، توجت بالتوقيع على رزنامة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين.

 

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