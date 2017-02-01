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رئيس ''سامسونغ'' في الطريق للسجن بعد إستدعائه للتحقيق بسبب رشوة

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 12:13 رئيس سامسونغ في الطريق للسجن بعد إستدعائه للتحقيق بسبب رشوة | دولي
رئيس ''سامسونغ'' في الطريق للسجن بعد إستدعائه للتحقيق بسبب رشوة
قرر فريق التحقيق التابع لمكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، استدعاء رئيس مجموعة ''سامسونغ'' ''جاي واي لي'' مجددا، الاثنين المقبل، لاستجوابه بشأن مزاعم رشوة في إطار تحرياته عن فضيحة فساد سياسي.

شوف تيفي.. وكالات



قرر فريق التحقيق التابع لمكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، استدعاء رئيس مجموعة ''سامسونغ'' ''جاي واي لي'' مجددا، الاثنين المقبل، لاستجوابه بشأن مزاعم رشوة في إطار تحرياته عن فضيحة فساد سياسي.

وقال المتحدث باسم الادعاء الخاص ''لي كيو تشول'' في إفادة صحفية مقتضبة، إن المكتب سيقرر لاحقا ما إذا كان سيسعى لصدور أمر آخر باعتقال جاي بعد استجوابه.

وحسب ''سكاي نيوز'' يتابع فريق من المحققين الإشتغال على القضية وجمع الأدلة في حين سيستجوب أيضا اثنين آخرين من مسؤولي ''سامسونغ''، يوم غد الاثنين.

وقضت محكمة كورية جنوبية في يناير الماضي ، برفض أمر اعتقال رئيس ''سامسونغ'' أكبر مجموعة شركات في البلاد، التي تورط اسمها في فضيحة كسب غير مشروع أدت إلى مساءلة الرئيسة باك جون هاي في البرلمان، حيث يتعين على القضاء إما تأييد هذا الحكم أو إلغائه.


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