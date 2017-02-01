اغلاق ثاني معبر حدودي بين المغرب و ''مليلية'' السليبة ﻿

أكدت الحكومة المستقلة بثغر ''مليلية'' السليبة , أنها قررت إغلاق المعبر الحدودي ''فرخانة'' الى أجل غير مسمى ابتداءا من يوم غد الاثنين ,و ذلك من أجل مباشرة عمليات الإصلاح و الصيانة .



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





أكدت الحكومة المستقلة بثغر ''مليلية'' السليبة , أنها قررت إغلاق المعبر الحدودي ''فرخانة'' الى أجل غير مسمى ابتداءا من يوم غد الاثنين ,و ذلك من أجل مباشرة عمليات الإصلاح و الصيانة .



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ثاني أكبر معبر حدودي بين المغرب ومليلية المحتلة، الذي يشهد حركة عبور مهمة للسيارات والمسافرين، سيعرف عمليات اصلاح وتغييرات كبيرة بغلاف مالي ناهز 570 ألف يورو.



وأضافت ذات المصادر أن الحكومة المستقلة لـ''مليلية'' ستبذل قصارى الجهود من أجل اختصار عملية اغلاق المعبر وذلك من أجل تخفيف الضغط على باقي المعابر الحدودية بين المغرب و الثغر السليب.





