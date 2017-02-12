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عاجل.. فاجعة طرقية تهز الرياضة الوطنية: انقلاب حافلة فريق ضواحي خنيفرة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 11:16 عاجل.. فاجعة طرقية تهز الرياضة الوطنية: انقلاب حافلة فريق ضواحي خنيفرة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور | حوادث و حقوق
عاجل.. فاجعة طرقية تهز الرياضة الوطنية: انقلاب حافلة فريق ضواحي خنيفرة..وهذه هي التفاصيل المروعة+صور
علمت ''شوف تيفي'' بأن الطريق الوطينة رقم 8 التي تبعد عن مريرت ضواحي خنيفرة بحوالي 2 كيلومتر، شهدت قبل قليل، فاجعة طرقية، عقب تعرض حافلة صغيرة تحمل فريقا نسويا لكرة السلة لحادثة سير جد مروعة،نتيجة

 

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الطريق الوطينة رقم 8 التي تبعد عن مريرت ضواحي خنيفرة بحوالي 2 كيلومتر، شهدت قبل قليل، فاجعة طرقية، عقب تعرض حافلة صغيرة تحمل فريقا نسويا لكرة السلة لحادثة سير جد مروعة،نتيجة اصطدامها بحافلة كبيرة لنقل الركاب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطريق الذي شهد الحادثة الخطيرة تعرف أعمال صيانة،وهو ما تسبب في وقوع اصطدام بين الحافلتين، ما أسفر عن إصابة 5 لاعبات بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصابات تم نقلهن على وجه السرعة إلى مستشفى مريرت بواسطة سيارات للإسعاف نظرا لخطورة إصابة البعض منهن.

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‫شوف تيفي

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