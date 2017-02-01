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هام للمغاربة..وجدو للأمطار اليوم الأحد..هذه هي المناطق التي ستعرف أمطار وزخات رعدية

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 10:36 هام للمغاربة..وجدو للأمطار اليوم الأحد..هذه هي المناطق التي ستعرف أمطار وزخات رعدية | مجتمع
هام للمغاربة..وجدو للأمطار اليوم الأحد..هذه هي المناطق التي ستعرف أمطار وزخات رعدية
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات رعدية مهمة بمنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير والشياضمة والحوز، في حين سيكون الطقس مضطربا مصحوبا بأمطار أو زخات

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، نزول أمطار أو زخات رعدية مهمة بمنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير والشياضمة والحوز، في حين سيكون الطقس مضطربا مصحوبا بأمطار أو زخات بمجموع المناطق الشمالية والداخلية وشرق المملكة، وشمال الأقاليم الجنوبية، وشمال الداخلة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع سقوط ثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 2000م .

وستهب الرياح نسبيا قوية إلى قوية من القطاع الجنوبي بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بالهضاب العليا الشرقية وبالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 04 و09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف وسوس وشياظمة، و ما بين 15 إلى 20 درجة بالشرق والجنوب الشرقي والسايس والبوغاز واللوكوس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية وعبدة والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 20 إلى 26 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي المناطق.

 

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