مثير..شخص يحمل جواز سفر مزيف حاول إرشاء رجال الشرطة بالناظور..وها شنو وقع ليه ﻿

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور تمكنت مساء أمس السبت بتنسيق مع عناصر الشرطة بالمعبر الحدودي بني نصار، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في

"شوف تيفي"

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور تمكنت مساء أمس السبت بتنسيق مع عناصر الشرطة بالمعبر الحدودي بني نصار، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باستعمال وثيقة سفر مزورة وانتحال هوية ومحاولة الإرشاء.

وأوضح البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه حاول ختم جواز سفر فرنسي صادر في اسم مواطن من أصل جزائري، مع تزييف الصورة الفوتوغرافية، وذلك لاستخدامه كوثيقة سفر للعبور نحو أوروبا.

وقد حاول المعني بالأمر إرشاء عناصر الشرطة العاملة بالمعبر الحدودي بمبلغ 5 ألاف درهم، حيث أشعرت الشرطة القضائية بالناظور فتم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بهذه الأفعال الإجرامية.

وتشير الأبحاث والتحريات الأولية، وفق البلاغ ، إلى أن المشتبه فيه كان مقيما بفرنسا قبل أن يلتحق بالمغرب بعد تورطه في خلاف مع القانون، وأنه حاول السفر مجددا نحو أوروبا بجواز سفر مزيف لتفادي أية متابعة قضائية بالخارج.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت يجري فيه التنسيق مع مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول للتحقق من الأفعال والجرائم المنسوبة للمشتبه فيه خارج أرض الوطن.