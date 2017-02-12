بالصور انهيار خطير لجزء من الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق ﻿

تسببت الامطار الغزيرة في انجراف للتربة وانهيار خطير لجزء من الطريق السيار الرابط بين مدينتي تطوان والفنيدق، مما تسبب يوم السبت في تغيير مسار الطريق السيار أمام وسائل النقل

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تسببت الامطار الغزيرة في انجراف للتربة وانهيار خطير لجزء من الطريق السيار الرابط بين مدينتي تطوان والفنيدق، مما تسبب يوم السبت في تغيير مسار الطريق السيار أمام وسائل النقل التي تستعمل هذا الخط. وتساءل عدد من المواطنين عمن يتحمل المسؤولية عن انهيار مقطع طويل من طريق مؤدى عنها، أنجز حديثا...وأين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال أحد العارافين بتضاريس موقع الانهيار أن الطريق أقيم فوق مجرى مائي قديم..مما يوجب فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الانهيار. قبل أن يتفاقم مع الأمطار القوية التي تسقط في هذه الأثناء شمال المملكة...