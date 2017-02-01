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رسميا والدة سعد المجرد تطلق التمثيل

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 10:26 رسميا والدة سعد المجرد تطلق التمثيل | ثقافة و فنون
رسميا والدة سعد المجرد تطلق التمثيل
كما كشفت ''شوف تيفي'' من قبل، فإن الممثلة المقتدرة نزهة الركراكي لن تكون ضمن طاقم مسرحية ''جا وجاب''، التي تقدمها فرقة المسرح الوطني بقيادة الممثل الكوميدي محمد الجم.

شوف تيفي

كما كشفت "شوف تيفي" من قبل، فإن الممثلة المقتدرة نزهة الركراكي لن تكون ضمن طاقم مسرحية "جا وجاب"، التي تقدمها فرقة المسرح الوطني بقيادة الممثل الكوميدي محمد الجم.

وتوصلت شوف تيفي بأفيش العرض الذي من المنتظر أن يقدم يوم 24 فبراير بمسرح محمد الخامس، حيث سيتم تقديمها بدون نزهة الركراكي التي تتواجد بباريس من أجل متابعة محاكمة ابنها النجم سعد المجرد.

وأضيفت إلى الفرقة الفنانة سهام خطوري، وحفيظة خويي، على أن يستمرا في المشاركة في باقي العروض المسرحية إلى حين ظهور ما ستسفر عنه الجلسة القادمة لسعد لمجرد بقصر العدالة بباريس أواخر فبراير الجاري.

 

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سعدلمجرد نزهةالركراكي المسرح الوطني محمدالجم

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