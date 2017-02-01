العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش ﻿

أفادت مصادر إعلامية بمدينة مراكش أنه تم العثور ،امس السبت ،على جثة شخص، في عقده الثالث ،معلقة بإحدى الأشجار المتواجدة بشارع الحبيب الفرقاني بالقرب من ولاية الأمن .

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أفادت مصادر إعلامية بمدينة مراكش أنه تم العثور ،امس السبت ،على جثة شخص، في عقده الثالث ،معلقة بإحدى الأشجار المتواجدة بشارع الحبيب الفرقاني بالقرب من ولاية الأمن .

ورجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك ،الذي وجدته دورية تابعة لفرقة النجدة ،أقدم على الانتحار بعدما ربط حبل بغصن شجرة قبل أن يلفه حول عنقه ويقع على الأرض حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ، مضيفة أن الهالك يبقى مجهول الهوية لعدم وجود أي وثيقة بمعيته .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه فور إخبارها هرعت مصالح الأمن إلى عين المكان قصد معاينة جثة الهالك و نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومحاولة التعرف على هويته مع فتح تحقيق في النازلة .