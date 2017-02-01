 العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش | حوادث و حقوق

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش

مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه | حوادث و حقوق

مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه

مثير.. بالصورة فايسبوكيون يكشفون عن خطة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وها كيفاش | مجتمع

مثير.. بالصورة فايسبوكيون يكشفون عن خطة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وها كيفاش

بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة | حوادث و حقوق

بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة

بالفيديو...والصور.. الأمطار تغرق شوارع أكادير والمناطق المجاورة | مجتمع

بالفيديو...والصور.. الأمطار تغرق شوارع أكادير والمناطق المجاورة

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 07:55 العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش | حوادث و حقوق
العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش
أفادت مصادر إعلامية بمدينة مراكش أنه تم العثور ،امس السبت ،على جثة شخص، في عقده الثالث ،معلقة بإحدى الأشجار المتواجدة بشارع الحبيب الفرقاني بالقرب من ولاية الأمن .

شوف تيفي

أفادت مصادر إعلامية بمدينة مراكش أنه تم العثور ،امس السبت ،على جثة شخص، في عقده الثالث ،معلقة بإحدى الأشجار المتواجدة بشارع الحبيب الفرقاني بالقرب من ولاية الأمن .
ورجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك ،الذي وجدته دورية تابعة لفرقة النجدة ،أقدم على الانتحار بعدما ربط حبل بغصن شجرة قبل أن يلفه حول عنقه ويقع على الأرض حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ، مضيفة أن الهالك يبقى مجهول الهوية لعدم وجود أي وثيقة بمعيته .
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه فور إخبارها هرعت مصالح الأمن إلى عين المكان قصد معاينة جثة الهالك و نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى قصد إخضاعها للتشريح الطبي ومحاولة التعرف على هويته مع فتح تحقيق في النازلة .

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جثة شخص إخضاعها جثة معاينة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه | حوادث و حقوق

مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه

بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة | حوادث و حقوق

بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفتح الرباطي يعود بتعادل ثمين من السيراليون في أولى مبارياته في عصبة الأبطال | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

الفتح الرباطي يعود بتعادل ثمين من السيراليون في أولى مبارياته في عصبة الأبطال

بنكيران في موقف طريف..الأمين العام هَاهو و التقرير فيناهو(فيديو) | بــووز

بنكيران في موقف طريف..الأمين العام هَاهو و التقرير فيناهو(فيديو)

بنكيران يتهكم على لشكر..صافي فضينا أنا هضرتي مع أخنوش و العنصر.. جاوبوني مبارك و مسعود مجاوبونيش غادي نعرف أشنو غاندير | بــووز

بنكيران يتهكم على لشكر..صافي فضينا أنا هضرتي مع أخنوش و العنصر.. جاوبوني مبارك و مسعود مجاوبونيش غادي نعرف أشنو غاندير

ثلاثية المغرب الفاسي في مرمى كارا الكونغولي | كأس الاتحاد الافريقي | قنوات أخرى

ثلاثية المغرب الفاسي في مرمى كارا الكونغولي | كأس الاتحاد الافريقي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

العثور على جثة شخص معلقة بإحدى الأشجار بمراكش

مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه | حوادث و حقوق

مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه

مثير.. بالصورة فايسبوكيون يكشفون عن خطة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وها كيفاش | مجتمع

مثير.. بالصورة فايسبوكيون يكشفون عن خطة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وها كيفاش

بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة | حوادث و حقوق

بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.