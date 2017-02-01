مثير.. الأمن يداهم معمل لصناعة ماء الحياة وها شحال لقاو فيه ﻿

عملية مداهمة مثيرة قامت بها المصالح الأمنية بمدينة بكلميم، لأحد المعامل الخاصة بصناعة ماء الحياة، حيث حجزت كميات هائلة من المشروب المذكور، وأوقفت على خلفية المداهمة مالك هذا المعمل الذي رجحت

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عملية مداهمة مثيرة قامت بها المصالح الأمنية بمدينة بكلميم، لأحد المعامل الخاصة بصناعة ماء الحياة، حيث حجزت كميات هائلة من المشروب المذكور، وأوقفت على خلفية المداهمة مالك هذا المعمل الذي رجحت مصادر محلية أنه غارق في سوابق عدلية سابقة.

وحجزت المصالح الأمنية مؤخرا براميل يتم صناعة فيها هذا المسكر، منها سبعة براميل من سعة 30 لترا، وبرميل بسعة 200 لتر، وبرميلين من سعة 110 لتر، فضلا عن كمية مهمة من الخمور التي كانت موجهة للسوق السرية، ومعدات أخرى يتم استعمالها في صناعة هذا المسكر.

هذا وقد تم وضع البارون تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة.