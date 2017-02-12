مثير.. بالصورة فايسبوكيون يكشفون عن خطة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وها كيفاش ﻿

رغم أنه عالم افتراضي، إلا أنه يحمل في طياته أشياء واقعية، وتطرح من خلاله المشاكل كما الحلول، باعتباره صوت الشعب، بعيدا عن المؤسسات الرسمية والحكومية.

شوف تيفي

رغم أنه عالم افتراضي، إلا أنه يحمل في طياته أشياء واقعية، وتطرح من خلاله المشاكل كما الحلول، باعتباره صوت الشعب، بعيدا عن المؤسسات الرسمية والحكومية.

مناسبة هذا الحديث هو ما كشف عنه نشطاء فايسبوكيون، حول الجدل القائم حول صناديق التقاعد، فقد تفتقت عبقرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأبدعت حلا واقعيا، قيل أنه الكفيل بإنقاذ صناديق التقاعد بعيدا عن جيوب الطبقات الشغيلة، التي أجبرها رئيس الحكومة على أن تؤدي أموالا لفائدة صناديق التقاعد، بحجة أن يجد المقبلون على التقاعد رواتبهم الشهرية، وبالتالي عليهم أداء مبالغ مالية مختلفة القيمة حسب "الصالير" لملئ صناديق لم تكن لهذه الطبقة الشغيلة مسؤولية في إفراغها.

وكشفت صورة تم تداولها على نطاق واسع تتمثل في عملية حسابية، تخص تخفيض أجور الوزراء الـ39 والبرلمانيين البالغ عددهم 395 نائبا و270 مستشارا، إلى 10 آلاف درهم، شهريا، مما يعني توفير ما يقارب 7.040.000 درهم شهريا أي 84.480.000 درهم سنويا.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحل، وطالبوا من خلاله رئيس الحكومة المعين تطبيقه، دون المساس بجيوب المواطنين الذي لا يتحملون أية مسؤولية في ما وقع لصناديق التقاعد.



