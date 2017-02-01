بعد ما قتل خوه على قبل الدلاح.. محكمة الجديدة تسدل الستار عن الجريمة التي هزت المدينة ﻿

بعد أن اهتزت مدينة الجديدة صيف السنة الماضية على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن أجهز عليه أخيه بضربة بالسلاح الأبيض على مستوى العنق، أردته جثة هامدة، وذلك بسبب بعض قطع

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بعد أن اهتزت مدينة الجديدة صيف السنة الماضية على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن أجهز عليه أخيه بضربة بالسلاح الأبيض على مستوى العنق، أردته جثة هامدة، وذلك بسبب بعض قطع الدلاح، قررت المحكمة إسدال الستار على هذه القضية.

وأيدت المحكمة الحكم الأول الصادر عن الابتدائية مساء أول أمس الخميس، حيث حكم على القاصر المتهم بقتل أخيه بسنتين حبسا نافذا.



