بالفيديو...والصور.. الأمطار تغرق شوارع أكادير والمناطق المجاورة ﻿

ساعات قليلة من الأمطار كانت كافية لإغراق شوارع رئيسية بمدينة أكادير وإنزكان، بعد عجز بالوعات قنوات التصريف من إستيعاب كميات مياه الأمطار التي تدفقت بشكل كبير.

شوف تيفي

ساعات قليلة من الأمطار كانت كافية لإغراق شوارع رئيسية بمدينة أكادير وإنزكان، بعد عجز بالوعات قنوات التصريف من إستيعاب كميات مياه الأمطار التي تدفقت بشكل كبير.

وأفاد شهود عيان لقناة "شوف تيفي" أن دقائق فقط من الأمطار أغرقت شوارع رئيسية بمدينة أكادير خاصة التي تعرف إنحدارا شديدا، حيث عجزت قنوات تصريف المياه من إحتمال البرك المائية التي تشكلت بعدة أحياء بالمدينة في غياب تام للمسؤولين.

أما في مدينة إنزكان، خاصة بحي لابيركولا التابع لبلدية الدشيرة، فتكونت فيها "بحيرات مائية" ضخمة تتطلب زوارق للسير فيها على حد قول ذات المصادر، حيث أظهرت مقاطع فيديو إلتقطت بحي لابيركولا توصلت بها "شوف تيفي" إرتفاعا كبيرا لمنسوب المياه بالشوارع والأزقة خاصة بعد إخفاق قنوات التصريف من إستيعاب مياه الأمطار في مشهد يتكرر كل سنة جادت فيها السماء على المدينة وجهة سوس.

ولم يتوقف المشكل فقط عند المجال الحضري لأكادير الكبير، بل تعداه إلى المناطق المجاورة خاصة منها القروية، حيث كشفت مصادر من جماعة أورير أن دواوير ومناطق بعيدة عن الجماعة معزولة عن العالم الخارجي خاصة دواوير اسرن تمزايط تكاديرت نموسى واكرضان"، بسبب فيضان وادي تمراغت.





