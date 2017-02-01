خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع ﻿

هز انفجار خطير عصر اليوم السبت، أحد الحمامات الشعبية بحي البساتين مما أدى إلى إصابة أزيد من 20 امرأة جرى نقلهن على وجه الاستعجال نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس.

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هز انفجار خطير عصر اليوم السبت، أحد الحمامات الشعبية بحي البساتين مما أدى إلى إصابة أزيد من 20 امرأة جرى نقلهن على وجه الاستعجال نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس.

وكشفت مصادر محلية، أن سيارات الإسعاف التي هرعت على الفور إلى عين المكان رفقة عناصر الأمن، حيث تم نقل هؤلاء النساء على وجه السرعة للمستعجلات، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب الانفجار راجع إلى مشكل في سخان الماء الموجود في أحد أركان الحمام.



