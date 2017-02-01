 خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال | مجتمع

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎ | كاريكاتير شوف تيفي

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو | مجتمع

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها | ثقافة و فنون

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها

تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا | دولي

تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 00:52 خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع
هز انفجار خطير عصر اليوم السبت، أحد الحمامات الشعبية بحي البساتين مما أدى إلى إصابة أزيد من 20 امرأة جرى نقلهن على وجه الاستعجال نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس.

شوف تيفي

هز انفجار خطير عصر اليوم السبت، أحد الحمامات الشعبية بحي البساتين مما أدى إلى إصابة أزيد من 20 امرأة جرى نقلهن على وجه الاستعجال نحو مستشفى محمد الخامس بمكناس.
وكشفت مصادر محلية، أن سيارات الإسعاف التي هرعت على الفور إلى عين المكان رفقة عناصر الأمن، حيث تم نقل هؤلاء النساء على وجه السرعة للمستعجلات، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب الانفجار راجع إلى مشكل في سخان الماء الموجود في أحد أركان الحمام.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حمام مكناس مستعجلات انفجار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين | حوادث و حقوق

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين

عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه | حوادث و حقوق

عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الأمطار و الثلوج تستمر في التساقط بكثرة في هذه المناطق يوم غد الأحد | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

الأمطار و الثلوج تستمر في التساقط بكثرة في هذه المناطق يوم غد الأحد

محسن متولي يسجل هدفه الـ 8 في الدوري القطري أمام أصدقاء تشافي هيرنانديز | زووم

محسن متولي يسجل هدفه الـ 8 في الدوري القطري أمام أصدقاء تشافي هيرنانديز

توحشناك:الفنان المغربي أحمد الصعري توحش المغاربة كاملين و هاشنو قال ليهم بعد إشاعة وفاته | توحشناك

توحشناك:الفنان المغربي أحمد الصعري توحش المغاربة كاملين و هاشنو قال ليهم بعد إشاعة وفاته

طريف..احسن فقيه في العالم...سمعو شو تيقول | زووم

طريف..احسن فقيه في العالم...سمعو شو تيقول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.