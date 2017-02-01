 تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال | مجتمع

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎ | كاريكاتير شوف تيفي

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو | مجتمع

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها | ثقافة و فنون

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها

تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا | دولي

تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 00:23 تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك
تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي
كشفت مصادر مطلعة، عن غضب شديد يسود قيادة وأعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي، عقب العبارات التي وصفت بالقاسية لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران صبيحة اليوم السبت في إفتتاح الدورة العادية للمجلس

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، عن غضب شديد يسود قيادة وأعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي، عقب العبارات التي وصفت بالقاسية لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران صبيحة اليوم السبت في إفتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة.

ورغم رفض العديد من قيادات الحزب التعليق على كلمة بن كيران، لجأ العديد من أعضاء شبيبة الحزب إلى حساباتهم على الفايسبوك للتعبير عن غضبهم من ''تقزيم'' بن كيران لفريقهم داخل مجلس النواب، حيث قال بن كيران، ''رحمة الله على الديموقراطية...الإتحاد الإشتراكي حصل على 20 مقعدا برلمانيا فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 22 مقعدا بمدينة الرباط فقط...''

وأفادت ذات المصادر، أن توجس قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي، إنطلقت منذ صبيحة اليوم خلال إجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب المنتظر في الأسبوع الأخير من شهر ماي المقبل، حيث لجأ العديد من الأعضاء الحاضرين إلى تتبع كلمة بن كيران من داخل هواتفهم النقالة.

هذا، وصرح يونس مجاهد الناطق الرسمي لحزب الإتحاد الإشتراكي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه لا يوجد لحد الان أي رد رسمي للحزب على تصريحات بن كيران، موضحا أنه لايعلم هل سيتم برمجتها في جدول الأعمال في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي.

ونفى مجاهد متابعة الأعضاء الحاضرين لإجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر صبيحة اليوم لكلمة بن كيران مباشرة داخل الإجتماع.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكلمة بن كيران الإتحاد الإشتراكي الإجتماع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين | بوليتيك

بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين

عاجل ... إدارية البيضاء تقرر توقيف نائبين بمجلس جماعي بإقليم بني ملال | بوليتيك

عاجل ... إدارية البيضاء تقرر توقيف نائبين بمجلس جماعي بإقليم بني ملال

عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي | بوليتيك

عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ''ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي''

خطير ..مستشار جماعي بحزب بنكيران يشرمل منتخبة بمجلس خريبكة + ( صور ) | بوليتيك

خطير ..مستشار جماعي بحزب بنكيران ''يشرمل'' منتخبة بمجلس خريبكة + ( صور )

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الأمطار و الثلوج تستمر في التساقط بكثرة في هذه المناطق يوم غد الأحد | قنوات أخرى
منذ 59 ثانية

الأمطار و الثلوج تستمر في التساقط بكثرة في هذه المناطق يوم غد الأحد

محسن متولي يسجل هدفه الـ 8 في الدوري القطري أمام أصدقاء تشافي هيرنانديز | زووم

محسن متولي يسجل هدفه الـ 8 في الدوري القطري أمام أصدقاء تشافي هيرنانديز

توحشناك:الفنان المغربي أحمد الصعري توحش المغاربة كاملين و هاشنو قال ليهم بعد إشاعة وفاته | توحشناك

توحشناك:الفنان المغربي أحمد الصعري توحش المغاربة كاملين و هاشنو قال ليهم بعد إشاعة وفاته

طريف..احسن فقيه في العالم...سمعو شو تيقول | زووم

طريف..احسن فقيه في العالم...سمعو شو تيقول

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

خطير.. انفجار يهز حمام نسائي بمكناس والعيالات هربو وهاشنو وقع

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي | بوليتيك

تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.