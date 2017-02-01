تصريحات بن كيران تغضب قيادات الإتحاد الإشتراكي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن غضب شديد يسود قيادة وأعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي، عقب العبارات التي وصفت بالقاسية لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران صبيحة اليوم السبت في إفتتاح الدورة العادية للمجلس

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، عن غضب شديد يسود قيادة وأعضاء حزب الإتحاد الإشتراكي، عقب العبارات التي وصفت بالقاسية لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران صبيحة اليوم السبت في إفتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة.

ورغم رفض العديد من قيادات الحزب التعليق على كلمة بن كيران، لجأ العديد من أعضاء شبيبة الحزب إلى حساباتهم على الفايسبوك للتعبير عن غضبهم من ''تقزيم'' بن كيران لفريقهم داخل مجلس النواب، حيث قال بن كيران، ''رحمة الله على الديموقراطية...الإتحاد الإشتراكي حصل على 20 مقعدا برلمانيا فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 22 مقعدا بمدينة الرباط فقط...''

وأفادت ذات المصادر، أن توجس قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي، إنطلقت منذ صبيحة اليوم خلال إجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب المنتظر في الأسبوع الأخير من شهر ماي المقبل، حيث لجأ العديد من الأعضاء الحاضرين إلى تتبع كلمة بن كيران من داخل هواتفهم النقالة.

هذا، وصرح يونس مجاهد الناطق الرسمي لحزب الإتحاد الإشتراكي في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه لا يوجد لحد الان أي رد رسمي للحزب على تصريحات بن كيران، موضحا أنه لايعلم هل سيتم برمجتها في جدول الأعمال في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي.

ونفى مجاهد متابعة الأعضاء الحاضرين لإجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر صبيحة اليوم لكلمة بن كيران مباشرة داخل الإجتماع.





