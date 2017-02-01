 تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال | مجتمع

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎ | كاريكاتير شوف تيفي

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو | مجتمع

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها | ثقافة و فنون

البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها

تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا | دولي

تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا

غريب..مغربي بغا يتزوج على مرتو حيث كتشخر فالليل وها شنو قال القضاء | مجتمع

غريب..مغربي بغا يتزوج على مرتو حيث ''كتشخر فالليل '' وها شنو قال القضاء

عاجل:فنانة مصرية مشهورة تهدد بالانتحار بعد الحكم عليها في قضية دعارة | ثقافة و فنون

عاجل:فنانة مصرية مشهورة تهدد بالانتحار بعد الحكم عليها في قضية دعارة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 23:36 تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه
كثيرة هي حالات الاغتصاب المقرونة بتأثير المخدرات، فأغلب القضايا المعروضة على المحاكم هي ملفات الاغتصاب والمخدرات والسرقة، وفي هذا الإطار علم من مصدر مطلع أن أحد مروجي القرقوبي بمدينة الدار

شوف تيفي
كثيرة هي حالات الاغتصاب المقرونة بتأثير المخدرات، فأغلب القضايا المعروضة على المحاكم هي ملفات الاغتصاب والمخدرات والسرقة، وفي هذا الإطار علم من مصدر مطلع أن أحد مروجي القرقوبي بمدينة الدار البيضاء، حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، لكن الحكم لم يعجبه واستأنفه.

المروج المذكور توبع باغتصاب صديقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض أيضا، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، في حين لم يتم متابعة صديقته بأي تهمة أخرى.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اغتصاب مخدرات حكم محكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين | حوادث و حقوق

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين

عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه | حوادث و حقوق

عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه

يا ربي السلامة بسبب الخيانة..زوج يرسل زوجته إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة بسبب الخيانة..زوج يرسل زوجته إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء و ها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو قال بنكيران على عيد الحب..قلبي مليء بالحب | بــووز
منذ 32 دقيقة

شوفو أشنو قال بنكيران على عيد الحب..قلبي مليء بالحب

الحرب من جديد بين الطاكسيات و شركة أوبر للنقل السري بالبيضاء..شوفو المخلفات | بــووز

الحرب من جديد بين الطاكسيات و شركة ''أوبر'' للنقل السري بالبيضاء..شوفو المخلفات

شاهد كيف تلاعب عادل تعرابت بثلاث لاعبين على طريقة زيدان | زووم

شاهد كيف تلاعب عادل تعرابت بثلاث لاعبين على طريقة زيدان

أغرب تصريح من معرض الكتاب..الدراري لي كيجيو المعرض كيضربو السيلفيات ويطلو على الدريات | بــووز

أغرب تصريح من معرض الكتاب..الدراري لي كيجيو المعرض كيضربو السيلفيات ويطلو على الدريات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال | مجتمع

مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎ | كاريكاتير شوف تيفي

بنكيران في ورطة...شكون يعاونو‎

﻿ ﻿
أمس 17:54 GMT

عاجل..هذا ما وقع مع قائد سلطة بسبب الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.