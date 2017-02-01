تقرقب وغتاصب صحابتو وها أشنو وقع ليه ﻿

كثيرة هي حالات الاغتصاب المقرونة بتأثير المخدرات، فأغلب القضايا المعروضة على المحاكم هي ملفات الاغتصاب والمخدرات والسرقة، وفي هذا الإطار علم من مصدر مطلع أن أحد مروجي القرقوبي بمدينة الدار

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كثيرة هي حالات الاغتصاب المقرونة بتأثير المخدرات، فأغلب القضايا المعروضة على المحاكم هي ملفات الاغتصاب والمخدرات والسرقة، وفي هذا الإطار علم من مصدر مطلع أن أحد مروجي القرقوبي بمدينة الدار البيضاء، حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، لكن الحكم لم يعجبه واستأنفه.

المروج المذكور توبع باغتصاب صديقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض أيضا، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، في حين لم يتم متابعة صديقته بأي تهمة أخرى.



