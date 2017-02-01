 عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 22:43 عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. انتحار شخص بطريقة مروعة في المعاريف قبل قليل وهذه هي التفاصيل الصادمة
انتحر قبل قليل من يومه السبت شخص أربعيني، بمنطقة المعاريف، حيث علم من مصدر مطلع أن المنتحر رمى بنفسه من أعلى الممر تحت أرضي القريب من ولاية أمن الدار البيضاء.

شوف تيفي
انتحر قبل قليل من يومه السبت شخص أربعيني، بمنطقة المعاريف، حيث علم من مصدر مطلع أن المنتحر رمى بنفسه من أعلى الممر تحت أرضي القريب من ولاية أمن الدار البيضاء.

وانتقلت إلى عين المكان المصالح الأمنية، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية، حيث تم نقل الشخص المذكور على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد بين الحياة والموت.
وكشف المصدر ذاته أن الشخص المنتحر يرتدي ملابس رفيعة، ومن محاسن الصدف أن إحدى السيدات والتي تشتغل كطبيبة كانت تمر من المكان بسيارتها وشاهدت العملية مباشرة، نزلت من سيارتها وقدمت الإسعافات الأولية للضحية، قبل أن يتم حمله على إسعاف الوقاية المدنية.

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انتحار مستعجلات المعاريف أمن

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