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مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 22:38 مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال | مجتمع
مثير..مرة أخرى أصحاب الطاكسيات يطيحون بسيارات شركة خاصة للنقل الشخصي وها شحال
مازال الغموض يلف ملف إحدى الشركات الخاصة التي تشتغل في قطاع النقل الخاص والشخصي، والتي يتم التعامل معها والاتصال بها عبر تطبيق هاتفي، حيث مازال أصحاب الطاكسيات الذين اعتبروا أنفسم مضرورين من هذه

شوف تيفي
مازال الغموض يلف ملف إحدى الشركات الخاصة التي تشتغل في قطاع النقل الخاص والشخصي، والتي يتم التعامل معها والاتصال بها عبر تطبيق هاتفي، حيث مازال أصحاب الطاكسيات الذين اعتبروا أنفسم مضرورين من هذه السيارات الخاصة، يواصلون الإطاحة بسيارات هذه الشركة ويتصلون بالأمن، حيث يتم اعتقال السائق، وإيداع السيارة في المحجز إلى أن تأذن لها النيابة العامة بالخروج.
وكشف مصدر جيد الاطلاع أن جرى مساء أمس الجمعة حجز سيارتين من نوع بوجو 206 ورونو كليو، في حين تم الإطاحة أيضا بسيارة ''لودجي'' صباح اليوم السبت، أمام إحدى الدوائر الأمنية بالبرنوصي، فضلا عن سيارات أخرى بحر الأسبوع الجاري كما نشرت ''شوف تيفي'' من قبل.
هذا ويعمل أصحاب الطاكسيات على الاتصال بالشركة عبر التطبيق، على أنهم زبناء يحتاجون لسيارة نقل خاص، ولدى وصولها للمكان الذي تم الاتفاق عليه تتم محاصرتها وإبلاغ المصالح الأمنية، التي تعتقل سائقها إلى حين عرضه على النيابة العامة.
ومازال الغموض يلف اشتغال هذه الشركة الجديدة داخل قطاع النقل، حيث لم يعرف بعد هل هي قانونية أم لا، لكن مسلسل الاعتقال وإيداع السيارات بالمحجز مازال مستمرا.

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مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طاكسي نقل أمن شركة اعتقال

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